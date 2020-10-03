Назван победитель третьего сезона шоу «Голос 60+»

Объявлен победитель третьего сезона проекта «Голос 60+» для исполнителей старшего поколения. Победу одержала 91-летняя Дина Юдина.

«Дина Юдина — победительница третьего сезона проекта! Поздравляем!» — говорится в сообщении на странице Первого канала в Instagram.

Наставницей Юдиной была певица и композитор Тамара Гвердцители.

Участники музыкального проекта боролись за победу и признание зрительской аудитории в течение месяца.

В конце сентября пользователей Сети поразили искренняя реакция Дины Юдиной на решение Тамары Гвердцители оставить ее в команде. Участница конкурса тогда думала, что покинет проект.

Дине Юдиной сейчас 91 год. По словам Льва Лещенко, женщина «поет и выглядит на 35 лет». Исполнительница Елена Ваенга заявила, что Юдину можно считать украшением всего сезона проекта «Голос 60+». Кроме Гвердцители, Ваенги и Лещенко наставником в этом сезоне также был Гарик Сукачев.