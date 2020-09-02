Назван новый состав жюри в шоу «Ты супер!»

По данным издания, это композитор Игорь Крутой, а также исполнители Елка, Диана Арбенина и Алексей Воробьев. Крутой и Елка принимают участие в шоу уже давно.

Участники программы — это дети, которые остались без родителей.

Ранее бьюти-блогер Айза Анохина похвасталась кольцом на безымянном пальце, которое напоминает помолвочное.