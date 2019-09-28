Назван доход Собчак в год. Он в 9 раз больше зарплаты Богомолова

Издание сообщило, что по данным Forbes телеведущая зарабатывает один миллион долларов в год (примерно 64,7 миллиона рублей). Таким образом, ее среднемесячный доход составляет 83 тысячи долларов (почти 5,4 миллиона рублей).

Константин Богомолов, в свою очередь, получает в месяц приблизительно 300-400 тысяч рублей. Это его стабильная зарплата в Театре на Малой Бронной, где он занимает должность художественного руководителя. Помимо основного дохода, режиссер получает деньги за участие в различных проектах. Среди них — выпуск книги, режиссура первого сезона сериала «Содержанки», а также работа над концертспектаклем «Так говорил Богомолов». Суммарно за один год режиссер зарабатывает в среднем 7 миллионов рублей.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября. В тот же день пара обвенчалась. Сообщалось, что на торжество молодожены потратили более 10 миллионов рублей.