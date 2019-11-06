Назван диагноз госпитализированной Катрин Денев

Денев «перенесла очень ограниченный ишемический инсульт, и поэтому обратимый». Об этом сообщил сайт французского агентства Agence France-Presse, сославшись на родных актрисы.

Parisien: Катрин Денев госпитализировали в Париже Подробнее

По словам семьи, Денев в последнее время много двигалась. Теперь ей необходим отдых. Действительно, актрису госпитализировали в одну из парижских клиник, подтвердили в семье француженки. Никаких подробностей родные актрисы раскрывать не стали.

Денев стала мировой знаменитостью чуть ли не после первого своего фильма — «Шербурские зонтики» в 1964 году. Там она сыграла Женевьеву. Фильм получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а Денев — славу и признание поклонников со всего мира.