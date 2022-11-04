Назван артист, который выступал под маской медвежонка Няша на шоу «Фантастика» | 360°

Знаменитости 04 ноября 2022, 13:26 Назван артист, который выступал под маской медвежонка Няша на шоу «Фантастика» ШОУ ФАНТАСТИКА на Первом Канале / "ВКонтакте"

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Члены жюри шоу «Фантастика» отгадали, что за артист был одет в костюм медвежонка Няша. Это оказался исполнитель Сергей Жуков, сообщил сайт kp.ru.

По данным ИА Nation News, судьи не оценили выступление Няша в последнем выпуске программы, поэтому он выбыл из шоу. Персонаж оказался на последнем месте рейтинга, набрав всего 11 баллов.

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Перед его уходом жюри угадывали, что за артист скрывается под маской медвежонка. Актриса Александра Ребенок и исполнитель Niletto верно предположили, что это Сергей Жуков. Певец Дмитрий Маликов назвал Михаила Боярского, а актриса Дарья Мороз ошибочно решила, что это музыкант Ваня Дмитриенко.

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«Я счастлив не потому, что выбыл, а потому, что мечта любого артиста — попробовать себя в другой шкуре, и у меня получилось!» — заключил Жуков.