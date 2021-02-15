Прогрессирующую болезнь Бари Алибасова назвали опасной

Продюсер Бари Алибасов за последнее время был дважды госпитализирован. Последний раз — с открытым переломом. Его сын заявил, что отец спутал дверь на пожарную лестницу с входной. Пожилой человек плохо ориентируется в пространстве и забывает, где он находится.

Ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева Станислав Полторак сообщил 5-tv.ru, что подобные симптомы свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем.

«Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации — чаще всего это сенильная или старческая деменция. (Это чревато) тем, что он не способен будет сам о себе позаботиться и сам себя обслуживать. Это придется делать либо родственникам, либо каким-то специально нанятым людям», — отметил эксперт. По его мнению, надеяться, что эти помутнения временны, было бы опрометчиво и у старшего Алибасова нет шансов вернуться к нормальной жизни.

Тем более, что летом 2019 года 73-лений мужчина отравился жидкостью для прочистки труб. Эксперт предположил, что инцидент мог стать первым проявлением деменции.

«Это же усугубляет все-таки. Дело не только в организме. А в том, что его нагружают совершенно ненужными вещами», — объяснил Полторак.

В начале февраля Бари Алибасов-младший забрал отца из наркологической клиники на инвалидной коляске и увез в Калининград.