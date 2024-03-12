Знаменитости 12 марта 2024, 17:59 Назаров рассказал, сколько получил за съемки в фильме «Андрей Рублев» Актер Назаров заявил, что получил 800 рублей за съемки в «Андрее Рублеве» Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Читать 360tv в

Народный артист России Юрий Назаров назвал гонорар, который он получил за съемки в фильме «Андрей Рублев» режиссера Андрея Тарковского. Актер назвал сумму в беседе с «Аргументами и фактами».

«Мы вдвоем с Толей Солоницыным, который играл Андрея Рублева и еще никому известен не был, не имели никакого звания на тот момент. Но Тарковский нам высшие ставки выбил. 40 рублей за съемочный день — это было самое высокое вознаграждение при советской власти», — рассказал актер.

Реклама

Народный артист также уточнил, что за 20 съемочных смен он заработал 800 рублей. При этом Назаров пришел на съемочную площадку лишь в финале работы над картиной, потому что его роль была не основная.

Актер признался, что деньги не были для него принципиальны при работе с Тарковским: он был готов сняться у него даже бесплатно, потому что для него это был очень авторитетный человек.

Ранее актер Василий Ливанов назвал сумму гонорара за роль Шерлока Холмса. По его словам, в советское время творческие люди не были готовы работать только за идею.