Навка решила отправить средства от «Аленького цветочка» на лечение Заворотнюк

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка подтвердила, что все средства, которые соберет ледовое шоу «Аленький цветочек» в ДС «Мегаспорт» 10 ноября, пойдут на лечение актрисы Анастасии Заворотнюк. Ее супруг, фигурист Петр Чернышев, участвует в некоторых ее постановках.

О своих намерениях Навка рассказала в ходе пресс-конференции, которая прошла в среду, 6 ноября, которая прошла после репетиции ледового шоу «Аленький цветочек».

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«У нас было понимание, что у Петра сложная ситуация в семье. Но все друзья и партнеры рядом. Но жить нужно продолжать. И особенно мужчине. И это ему нужно!» —поддержала Навка возвращение Чернышева на лед.

Фигуристка также подчеркнула, что все деньги, которые шоу соберет 10 ноября, они передадут на лечение Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с раком в одной из московских клиник.

«Все средства за шоу 10 ноября мы передадим в поддержку семье Петра. Его супруга Анастасия молодец и умничка, и мы надеемся, что поможем ей. И все ребята молодцы», — сказала Навка.

Ранее появилась информация о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк больна. У нее диагностировали рак головного мозга. СМИ писали, что Чернышев неотлучно находится со своей супругой в больнице. Из-за этого он даже пропустил несколько шоу, на которых должен был выступать. Впервые на лед он вернулся 3 ноября, выступив на премьере шоу «Аленький цветочек». З