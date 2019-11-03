  • Навка рассказала об отношении Пескова к разнице в их зарплате

    03 ноября 2019, 19:46

    Александра Каширина

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, как на Дмитрия Пескова влияет факт, что в 2018 году он заработал в 10 раз меньше жены. По ее словам, он не чувствует себя ущемленным.

    Согласно декларации о доходах в 2018 году Навка заработала в десять раз больше Дмитрия Пескова.

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    «Мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой! Он счастлив, рад и доволен. Он живет в ладу с собой, в гармонии, у него прекрасная работа, которую он очень любит, прекрасная семья, жена, дом. Все в порядке у нас», — передает слова бывшей фигуристки издание «Фонтанка.ру».

    Татьяна Навка третий год подряд занимает первое место в списке самых богатых жен среди сотрудников Кремля. А семья пресс-секретаря президента идет на четвертом месте в списке самых богатых семей в Кремле и правительстве по версии Forbes. Первое место в рейтинге заняли полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и его супруга.