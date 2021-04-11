Навка рассказала, что ее дочь по ошибке не заняла первых мест на соревновании

Шестилетнюю дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова неверно оценили на соревнованиях. Из-за этого Надя заняла только шестое место, сообщила Навка в Instagram.

На первенстве по фигурному катанию, по словам Навки, «произошла техническая ошибка камеры» — было не видно, как Надя докрутила элемент. В итоге ей сняли баллы за технику.

«Если бы не эта досадная техническая ошибка, то мы точно были бы на пьедестале. Но, к сожалению, такая участь у спортсменов», — рассказала фигуристка.

«Многие пишут, — добавила она, — что, конечно же, при таких маме и папе только первые места, но вот вам яркий пример другого».

По словам спортсменки, в ее детстве подобное тоже случалось, но это не помешало ей стать олимпийской чемпионкой.

Также Навка опубликовала видео, на котором Надя выбирает конфеты в магазине в качестве награды за выступление.

Татьяна Навка стала чемпионкой на Олимпийских играх в Турине, проходивших в 2006 году. Навка и Роман Костомаров завоевали золото в спортивных танцах.