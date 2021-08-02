Навка опубликовала редкое фото с супругом в честь годовщины свадьбы

1 августа состоялась годовщина свадьбы фигуристки Татьяны Навки и политика Дмитрия Пескова. Брак знаменитостей продлился шесть лет. В честь годовщины Навка опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательное фото с супругом. Об этом сообщило Утро.ру.

Фотографию сделали в Сочи. На фотографии супруги идут по галечному пляжу, взявшись за руку. Навка одета в длинное белое платье. На голове у нее венок из белых цветов. Песков позирует в белой рубашке и шортах кораллового цвета. Фанатов Навки удивил столь необычный образ пресс-секретаря президента. Обычно он появляется на публике в деловых костюмах.

«С нашим днем нашу семью! Пусть будет так всегда! Спасибо, что благодаря тому, что твоя крепкая рука всегда держит мою, улыбка не сходит с моего лица!» — подписала спортсменка фотографию.

Фанаты Навки поздравили супругов в комментариях. Им пожелали взаимопонимания и счастливых лет брака.

«Счастья и любви, два сильных и красивых человека!», «Очень красивая пара. Поздравляю», «Оба солнечные, живите долго и счастливо», «Как за каменной стеной за таким мужем», — написали подписчики.