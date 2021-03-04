Навка не осудила Косторную за возвращение к Тутберидзе

Татьяна Навка прокомментировала решение фигуристки Алены Косторной вернуться к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщил RT.

По данным «Экпресс-газеты», Навка считает, что этот шаг поможет карьеру спортсменки. Она добавила, что наверняка у фигуристки есть веские причины ухода из группы Евгения Плющенко, и ее нельзя за это осуждать.

«Каждый человек свободен в собственном выборе, и осуждать Алену в данном случае нельзя», — заявила Навка.

Она напомнила, что Косторная уходила от Тутберидзе в статусе чемпионки Европы, и комментарии тут излишни.

Сама Косторная заявила, что не обсуждает тему своего возможного перехода из группы Плющенко.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова напомнила, что фигуристка уходила от Тутберидзе довольно громко.

«Она громко, на всю страну, уходила, теперь ей надо на всю страну извиниться, просить и ждать решения мастера», — заключила Тарасова.

Сам Плющенко рассказал, что не против ухода фигуристки. Он подчеркнул, что в его академии у Косторной было все: отдельный лед, коттедж и другие условия для тренировок.