«Наверное, они себя этим успокаивают. Но не дай бог им с этим столкнуться, лечение непростое и я видел, как врачи спасают жизни людей», — признался певец.

По его словам, в СМИ не просто так постоянно твердят: сидите дома и мойте руки. Никому не выгодно всех загнать по домам, поскольку от этого страдают люди и экономика. По мнению Михайлова, другого метода борьбы с коронавирусом нет.

«Есть статистика, мы видим цифры, это же не придумано. Надо очнутся, остановиться и понять, почему так происходит, перестать ставить во главу угла чувство эгоизма», — продолжил собеседник издания.

Он порекомендовал не ставить себе никаких диагнозов, а вовремя обратиться к врачам и проверить легкие.

«Мы выйдем из карантина другими людьми. Это не занавес в театре, который поднялся и можно жить, как жил раньше. Мы не сможем в один момент запустить общение с людьми», — заметил артист.