«Наверное, это будет каминг-аут». Актриса Мельникова призналась, что развелась с мужем

Актриса Дарья Мельникова, исполнившая роль Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки», неожиданно призналась, что они с актером Артуром Смольяниновым больше не состоят в браке. О разводе с мужем она рассказала в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

«Наверное, это будет каминг-аут. Мы развелись. Но тем не менее мы продолжаем [общаться], у нас есть семья, у нас есть дети», — рассказала Мельникова.

Актриса не уточнила, когда именно они развелись. Но сказала, что это произошло «не очень давно».

Мельникова объяснила, что развод не был связан с кризисом в отношениях или какими-то разногласиями.

«Просто так сложились обстоятельства, и все», — пояснила она.

По словам актрисы, они с бывшим супругом остаются друзьями и партнерами. Развестись было их обоюдным решением.

Мельникова и Смольянинов поженились в 2013 году. У них двое детей.

«Они просто поняли, что мама с папой живут раздельно. Они к этому уже привыкли», — сказала актриса.

Мельникова ранее рассказала, как воспитывает детей. По ее словам, ей хочется быть хорошей матерью, но при этом не забывать и про себя.