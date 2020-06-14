«Научилась признавать ошибки»: Тодоренко разоткровенничалась в день своего 30-летия

«Сегодня мне исполняется 30 лет. Девочка, порвавшая белые рифленые колготки на коленке, стала большой. Но взрослой она стала в тот день, когда научилась признавать свои ошибки и идти дальше», — написала Тодоренко.

Телеведущая заявила, что благодаря собственной ошибке ей удалось привлечь внимание общества к проблеме домашнего насилия и оказаться полезной. Она продолжит помогать реальным делом всем, кто в этом нуждается.

В апреле Тодоренко назвала психически больными женщин, которые публично рассказывают свои личные истории о домашнем насилии. Она подчеркнула, что многие женщины испытывают удовольствие, когда их бьют, и зачастую сами провоцируют агрессию в свою сторону. После этих слов ее затравили в Сети.

Тодоренко поразмыслила и пришла к выводу, что была неправа. Она выпустила фильм о домашнем насилии и перевела в фонд «Насилию.нет» два миллиона рублей.