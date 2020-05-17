    17 мая 2020, 12:52

    Наташа Королева рассказала о здоровье Заворотнюк

    Алена Макаренко

    Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой медики диагностировали глиобластому. Новостями она поделилась в эфире телеканала НТВ.

    Королева живет по соседству с Заворотнюк в загородном поселке Крекшино в Москве. Обе звезды — подруги.

    «Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — отметила Королева.

    Ранее директор Института молекулярной биологии Александр Макаров рассказал, что в лечении Заворотнюк можно задействовать технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. Родные актрисы передали в институт клетки ее опухоли — глиобластомы. После чего специалисты подобрали вирусы, способные убить эту опухоль.

    Сообщения о болезни Заворотнюк появились в СМИ в августе 2019 года. Некоторые журналисты писали о раке мозга у актрисы. Долгое время ее родственники отказывались от комментариев, но потом подтвердили наличие глиобластомы.