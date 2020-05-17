Наташа Королева рассказала о здоровье Заворотнюк

Королева живет по соседству с Заворотнюк в загородном поселке Крекшино в Москве. Обе звезды — подруги.

«Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — отметила Королева.

Ранее директор Института молекулярной биологии Александр Макаров рассказал, что в лечении Заворотнюк можно задействовать технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. Родные актрисы передали в институт клетки ее опухоли — глиобластомы. После чего специалисты подобрали вирусы, способные убить эту опухоль.

Сообщения о болезни Заворотнюк появились в СМИ в августе 2019 года. Некоторые журналисты писали о раке мозга у актрисы. Долгое время ее родственники отказывались от комментариев, но потом подтвердили наличие глиобластомы.