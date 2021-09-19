Наташа Королева рассказала о внебрачной дочери от друга-гея

Певица Наташа Королева призналась, что у нее есть внебрачная дочь от друга-гея. Исполнительница отдала свою яйцеклетку суррогатной матери, чтобы помочь своему приятелю стать отцом.

По словам Королевой, она решила рассказать о внебрачном ребенке без особого желания, так как многие могут негативно отнестись к такой новости.

«Эта ситуация счастливая, но наш мир настолько сейчас жесток, и самая позитивная и счастливая ситуация, она может сказаться очень негативно», — сказала певица в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Артистка показала фотографию с двухлетней девочкой. На снимке Королева держала ребенка на руках. Сейчас малышка живет в Сан-Франциско. Певица отметила, что ее друг был очень счастлив, когда стал отцом.

«Он мне позвонил 14 февраля и осчастливил. Позвонил и говорит: «Я боюсь дышать, но, кажется, получилось», - поделилась она.

Девочку родила суррогатная мать, а исполнительница только предоставила свою яйцеклетку. Муж певицы Сергей Глушко заявил, что был поражен новостью о внебрачной дочери своей жены. При этом он подчеркнул, что относится к ситуации с радостью.