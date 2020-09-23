Наташа Королева рассказала о шансе, который дает семейный кризис

По ее словам, через невзгоды проходит любая семья. Как считает артистка, некоторые выходят из кризиса преображенными, а история других заканчивается крахом. Королева рассказала, что в японском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов, информирует «Газета.ru».

«Один переводится „Разрушение“, второй — „Шанс“! Разрушение дает нам новый шанс», — подчеркнула знаменитость.

Помимо прочего, в своей публикации певица анонсировала премьеру новой песни «Красная помада».

Ранее СМИ писали, что дом Королевой и ее супруга Сергея Глушко ограбили, пока артистка находилась на отдыхе. По информации анонимных источников, это сделали некие девушки, а у одной из них якобы роман с Тарзаном. Спустя время актриса Анастасия Шульженко заявила, что не только имела интимную связь с мужем Королевой, но и забеременела от него. Хищение чужого имущества она отрицает.