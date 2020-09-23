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    23 сентября 2020, 17:24

    Наташа Королева рассказала о шансе, который дает семейный кризис

    Полина Петрова

    Российская певица Наташа Королева в своем Instagram-аккаунте рассказала о шансе, который может появиться у семьи благодаря кризису в отношениях.

    По ее словам, через невзгоды проходит любая семья. Как считает артистка, некоторые выходят из кризиса преображенными, а история других заканчивается крахом. Королева рассказала, что в японском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов, информирует «Газета.ru».

    «Один переводится „Разрушение“, второй — „Шанс“! Разрушение дает нам новый шанс», — подчеркнула знаменитость.

    Помимо прочего, в своей публикации певица анонсировала премьеру новой песни «Красная помада».

    Ранее СМИ писали, что дом Королевой и ее супруга Сергея Глушко ограбили, пока артистка находилась на отдыхе. По информации анонимных источников, это сделали некие девушки, а у одной из них якобы роман с Тарзаном. Спустя время актриса Анастасия Шульженко заявила, что не только имела интимную связь с мужем Королевой, но и забеременела от него. Хищение чужого имущества она отрицает.

    Новости SMI.FM