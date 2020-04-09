09 апреля 2020, 18:22
Наташа Королева рассказала, как проводит самоизоляцию
Певица Наташа Королева во время самоизоляции решила попробовать себя в роли режиссера детских сказок. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».
Уже вышли серии «Теремок», «Колобок», «Репка», к выходу готовится «Красная Шапочка».
«Ролики я выкладываю на своем YouTube-канале, они имеют очень большой успех у детей», — рассказала певица. Она уточнила, что каждого героя играет сама, потом сама монтирует ролик и выкладывает его.
Самоизоляция дается Королевой не очень тяжело, потому что она нашла применение «разным своим талантам» и «новые занятия».
«Отчасти мне даже нравится этот период, в моей жизни такое впервые. Как оказалось, это прекрасная возможность дать себе небольшую передышку», — призналась артистка.