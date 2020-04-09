Наташа Королева рассказала, как проводит самоизоляцию

Уже вышли серии «Теремок», «Колобок», «Репка», к выходу готовится «Красная Шапочка».

«Ролики я выкладываю на своем YouTube-канале, они имеют очень большой успех у детей», — рассказала певица. Она уточнила, что каждого героя играет сама, потом сама монтирует ролик и выкладывает его.

Самоизоляция дается Королевой не очень тяжело, потому что она нашла применение «разным своим талантам» и «новые занятия».

«Отчасти мне даже нравится этот период, в моей жизни такое впервые. Как оказалось, это прекрасная возможность дать себе небольшую передышку», — призналась артистка.