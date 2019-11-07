Наташа Королева рассказала, как потеряла ребенка

Артистка приняла участие в проекте «Эмпатия Манучи» на YouTube. Она рассказала, что они с мужем Сергеем Глушко хотели второго ребенка, однако планам супругов не суждено было сбыться.

В 2015 году, когда Наташа была на раннем сроке беременности, у мужа украли мобильный телефон. В нем оказались «домашние» снимки, и преступники стали шантажировать пару.

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Вымогатели требовали 100 тысяч долларов, которые супруги отказались заплатить. Королева и Глушко отправились в полицию.

Стресс сильно отразился на состоянии певицы, и ребенка она потеряла.

Королева отметила, что тогда ее также хотели лишить звания заслуженной артистки, что также отразилось на ее состоянии.

Из-за всех потрясений Наташе было тяжело прийти в себя.

«Бомбануло по здоровью. Для меня это был безумный стресс. Я к такому была не готова и никому не пожелаю. Я обращалась к психотерапевтам, лежала с капельницей», — поделилась артистка.