Наташа Королева предстала перед поклонниками в новом образе

«Настроение Челка! Вот в таком образе меня увидела и воплотила мастер по красоте @kuchumova_selya», — подписала снимок певица.

Многие фанаты написали, что артистка стала выглядеть моложе и отметили, как ей идет новый образ. Критики же считают, что красота Королевой — заслуга фотошопа.