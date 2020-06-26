26 июня 2020, 17:52
Наташа Королева предстала перед поклонниками в новом образе
Наташа Королева, российская певица, изменила свой образ. Она поменяла прическу. Снимком она поделилась со своими подписчиками в Instagram. Поклонники забросали исполнительницу комплиментами. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
«Настроение Челка! Вот в таком образе меня увидела и воплотила мастер по красоте @kuchumova_selya», — подписала снимок певица.
Многие фанаты написали, что артистка стала выглядеть моложе и отметили, как ей идет новый образ. Критики же считают, что красота Королевой — заслуга фотошопа.