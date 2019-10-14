Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину

Киевский суд в 2016 году запретил Наташе Королеве въезд на территорию Украины, поскольку СБУ нашла в песне «Маленькая страна» признаки экстремизма.

После стольких лет звезда решила вернуться на родину, о чем заявила в соцсети Instagram. Королева опубликовала видео, на котором находится ее умершая бабушка. Певица объяснила, что не может приехать на Украину и положить цветы к могиле родного человека.

«Сегодня в день ее рождения я не могу положить цветы на ее могилу и помянуть в кругу близких!» — пожаловалась артистка.

Королева заявила, что в связи с этим решила обратиться за помощью Владимиру Зеленскому. Она считает, что украинский лидер поможет ей отменить этот «позорный приговор».

«Я, Наташа Королева, на всем постсоветском пространстве олицетворяю как никто из артистической среды колорит, темперамент, дух Украины!!! Всегда подчеркиваю и никогда не чураюсь своего происхождения!» — написала звезда.

В заключение Королева отметила, что Зеленский должен понять «абсурдность сложившейся ситуации».