Наташа Королева попала в список «невъездных» лиц Литвы до 2027 года

Наташе Королевой предстоит отменить концерт в Литве, который был запланирован на самое ближайшее время. Литовские власти внесли российскую певицу в список «невъездных» лиц. Теперь она не сможет выступать в прибалтийской стране до 21 января 2027 года. Об этом написал РБК.

«Добрые песни, которые несут позитивное настроение, любовь, дружбу, все самое светлое, искреннее и настоящее, становятся не нужными — и это что, официальная позиция власть имущих? Получается, они сами за другие ценности?» — процитировали «Дни.ру» слова Королевой.

По словам певицы, после новости о том, что ее не пустят в Литву, она испытала «испанский стыд» за правительство страны, которое принимает подобные решения.

«Единственная возможная реакция — это улыбка с горечью и недоумением», — добавила артистка.

Королева посчитала, что принятое решение литовских властей говорит лишь о том, что они хотят «выслужиться». В 2020 году концерты певицы проходили в этой стране без всяких проблем.