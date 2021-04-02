Наталья Водянова показала, как ее сын плохо разговаривает на русском

Модель Наталья Водянова во время прямого эфира в Instаgrаm показала, как общается со своим сыном на русском. Она объяснила подписчкам, что все ее дети знают ее родной язык.

Однако хуже всех в этом преуспел старший 19-летний сын Лукас. Во время эфира она попросила его рассказать о своей коллекции обуви ее русскоязычным подписчикам.

«Я могу. Это немножко трудно. Я попробовать. По русски — это трудно. Это классные туфли. Я люблю их много, много. Это очень красивый. Желтые, красные, зеленые. Это все тебе, обязательно, сейчас», — пытался прорекламировать свою обувь Лукас.

После этого сын Водяновой извинился за свой плохой русский и перешел на английский язык.

Водянова объяснила, что когда он был маленький, они жили в Англии. Она с ним пыталась разговаривать по-русски, однако он не отвечал ей. Когда ему было 3,5 года она «сдалась и стала говорить с ним по-английски».

«Но со всеми другими детьми я говорю по-русски», — сказала Водянова.

Во второй раз Лукас отказался говорить на русском языке. но продемонстрировал хороший французский.