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    02 апреля 2021, 06:26

    Наталья Водянова показала, как ее сын плохо разговаривает на русском

    Екатерина Шамина

    Модель Наталья Водянова во время прямого эфира в Instаgrаm показала, как общается со своим сыном на русском. Она объяснила подписчкам, что все ее дети знают ее родной язык.

    Наталья Водянова показала, как ее сын плохо разговаривает на русском

    Однако хуже всех в этом преуспел старший 19-летний сын Лукас. Во время эфира она попросила его рассказать о своей коллекции обуви ее русскоязычным подписчикам.

    «Я могу. Это немножко трудно. Я попробовать. По русски — это трудно. Это классные туфли. Я люблю их много, много. Это очень красивый. Желтые, красные, зеленые. Это все тебе, обязательно, сейчас», — пытался прорекламировать свою обувь Лукас.

    После этого сын Водяновой извинился за свой плохой русский и перешел на английский язык.

    Водянова объяснила, что когда он был маленький, они жили в Англии. Она с ним пыталась разговаривать по-русски, однако он не отвечал ей. Когда ему было 3,5 года она «сдалась и стала говорить с ним по-английски».

    «Но со всеми другими детьми я говорю по-русски», — сказала Водянова.

    Во второй раз Лукас отказался говорить на русском языке. но продемонстрировал хороший французский.