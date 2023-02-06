06 февраля 2023, 15:08
Наталья Подольская призналась, что никогда не испытывала чувства соперничества с мужем
Певица Наталья Подольская в разговоре с «ФедералПресс» призналась, что никогда не испытывала чувства соперничества со своим супругом, певцом и музыкантом Владимиром Пресняковым.
По ее словам, просто невозможно соперничать с живой легендой.
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«У нас никогда в жизни с Володей не было соперничества. Как я могу соперничать с живой легендой?» — отметила Подольская.
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Артистка добавила, что, напротив, в их семье царит полное взаимопонимание. Она всячески старается поддерживать своего супруга как в жизни, так и в творческих моментах. Наталья добавила, что желает ему ярких побед и новых свершений.
Ранее Владимир Пресняков рассказал об ухудшившимся здоровье после ковида. Музыкант в беседе с журналистами отметил, что переболел COVID-19 два раза. Во время болезни у него было поражено 58% легких. Сейчас Пресняков чувствует себя гораздо лучше. Ему удалось полностью оправиться от инфекции.
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