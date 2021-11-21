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    21 ноября 2021, 14:12

    Наталья Орейро вакцинировалась «Спутником V»

    Уругвайская артистка Наталья Орейро сделала прививку против СОVID-19 российским препаратом «Спутник V»

    Редакция «360»

    Певица и актриса Наталья Орейро, наиболее известная по роли в сериале «Дикий ангел», прошла процедуру вакцинации для профилактики коронавируса — она остановила свой выбор на российском препарате «Спутник V». Об этом артистка сообщила НТВ.

    Наталья Орейро вакцинировалась «Спутником V»

    Орейро, уроженка Уругвая, могла выбрать любой препарат, но предпочла тот, который разработали в России. По ее словам, «Спутник V» стал первой вакциной, доставленной на ее родину. Именно поэтому вопроса о выборе препарата не стояло.

    «Двумя дозами „Спутника“. Очень хорошо!» — подтвердила она.

    Артистка добавила, что в дальнейшем планирует прививаться только этим препаратом.

    Недавно Наталья Орейро получила российское гражданство. Эту церемонию вручения засняли на видео. Она принесла присягу на двух языках — испанском и русском. Паспорт вручили не только Наталье, но и ее ребенку.