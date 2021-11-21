Наталья Орейро вакцинировалась «Спутником V»

Певица и актриса Наталья Орейро, наиболее известная по роли в сериале «Дикий ангел», прошла процедуру вакцинации для профилактики коронавируса — она остановила свой выбор на российском препарате «Спутник V». Об этом артистка сообщила НТВ.

Орейро, уроженка Уругвая, могла выбрать любой препарат, но предпочла тот, который разработали в России. По ее словам, «Спутник V» стал первой вакциной, доставленной на ее родину. Именно поэтому вопроса о выборе препарата не стояло.

«Двумя дозами „Спутника“. Очень хорошо!» — подтвердила она.

Артистка добавила, что в дальнейшем планирует прививаться только этим препаратом.

Недавно Наталья Орейро получила российское гражданство. Эту церемонию вручения засняли на видео. Она принесла присягу на двух языках — испанском и русском. Паспорт вручили не только Наталье, но и ее ребенку.