Наталья Орейро спела военную песню на русском языке

Уругвайская певица Наталья Орейро исполнила советскую песню «Нам нужна одна победа» в честь 75-я Победы в Великой Отечественной войне. Видеоролик она выложила в своем аккаунте в Instagram.

Актриса исполнила песню «Нам нужна одна победа» советского поэта Булата Окуджавы.

«С Днем Победы! Мира во всем мире! Я вас люблю», — прокомментировала она пост.

Поклонники поблагодарили певицу за исполнение: «Спасибо! Ты лучшая». Причем выступление Орейро очень растрогало фанатов: «До мурашек», «Душевно», «Очень-очень трогательно».

В марте 2019 года Орейро рассказала о своем желании получить российское гражданство. По ее признанию, она прилетала в РФ более 15 раз. Свое заявление к президенту Владимиру Путину Орейро записала во время участия на телешоу «Вечерний Ургант». Звезда хочет получить российский паспорт.