Наталья Орейро порадовала поклонников новыми фото в Instagram

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро, горячо любимая в России и недавно получившая российское гражданство, опубликовала новые фотографии в Instagram. Об этом написало ИА Nation News.

Орейро опубликовала несколько фотографий, на которых она изображена в коротком зеленом платье с бахромой и откровенным вырезом. В «карусели» также есть видеоролик, на котором Орейро танцует под песню Delito («Преступление»). Так певица и подписала пост — словам «преступление», причем на русском и испанском языках. Комплиментами на этих языках пестрят и комментарии к фотографиям.

«Русская красоточка Наша»; «Преступная красота!»; «Наташа, как всегда восхитительно красивая», — написали российские подписчики певицы.

Наталья Орейро получила российское гражданство в конце 2021 года. Указ о присвоении гражданства ей и ее сыну Мольо подписал Владимир Путин. После этого певица принесла присягу гражданина Российской Федерации и получила российский паспорт.