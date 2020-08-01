Наталья Орейро отказалась переезжать в Россию. А гражданство назвала «способом отблагодарить»

Актриса и певица Наталья Орейро, очень популярная в России, рассказала, зачем ей нужно гражданство нашей страны. По ее словам, это символический способ отблагодарить россиян за любовь.

«Для меня это было бы честью с символической точки зрения; конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они (россияне — ред.) мне дают», — сказала Наталья Орейро в интервью РИА «Новости» в преддверии премьеры документального фильма «Наша Наташа».

Также певица отметила, что всегда забирает подарки российских поклонников, которые они сделали своими руками. И в целом, по словам Орейро, она ощущает эмоциональную близость с жителями нашей страны со своего первого приезда.

Кинокартина, которая расскажет о турне певицы по России в 2014 году, выйдет на стриминговом сервисе Netflix 6 августа. Тогда Наталья Орейро посетила 16 городов России и преодолела порядка 44 тысяч километров на самолетах, поездах и машинах.