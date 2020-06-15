Наталья Орейро начала оформлять гражданство РФ

Наталья Орейро надеется получить российский паспорт. Латиноамериканская певица и актриса подала документы на получение гражданства РФ. Сейчас они на рассмотрении.

Орейро в интервью ТАСС рассказала, что все началось с шутки в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений», — напомнила певица.

Тогда Орейро шутя предложила президенту России Владимиру Путину дать ей российское гражданство. Это была не просьба, но получить российский паспорт Наталье действительно «очень хотелось».

Подать документы на гражданство артистке предложили в посольстве РФ в Аргентине, куда она однажды пришла «по разным вопросам». Орейро много путешествует, многое в ее жизни связано с Россией.

«Меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, <…> и это на рассмотрении», — пояснила Орейро.

По ее словам, российские поклонники давно дарят ей сувениры с намеком — у певицы уже около 15 ненастоящих паспортов РФ от фанатов.

В Россию Орейро впервые приехала в 2001 году. С тех пор она гастролирует по стране почти ежегодно, завоевав признание поклонников. У латиноамериканской знаменитости в РФ сформировался огромный фан-клуб. Сама она учит русский и не раз исполняла русскоязычные версии своих мировых хитов, а также российские песни.