Наталья Бондарчук прокомментировала госпитализацию Инны Макаровой

Актриса находится в одной из московских клиник. Сообщается, что ее состояние врачи описывают как тяжелое.

Дочь актрисы Наталья Бондарчук прокомментировала госпитализацию легенды советского кино.

«Да, мама в больнице. Она все время теперь по больницах. А что вы хотите? Все-таки 94-й год маме пошел. Никакими подробностями о ее состоянии делиться я не буду», — заявила Наталья Бондарчук.

Инна Владимировна Макарова родилась в сибирском городе Тайга в 1926 году. Она окончила ВГИК, после окончания ее зачислили в труппу Театра-студии киноактера.

По некоторым данным, советская актриса и педагог Алла Тарасова звала ее работать во МХАТ. Однако режиссер Сергей Герасимов, педагог и главный наставник Макаровой настоял на том, что «она нужна кинематографу» и не отпустил ученицу в художественный театр.

Известными работами актрисы стали роли в фильмах «Молодая гвардия», «Девчата», «Дорогой мой человек», «Высота», «Женитьба Бальзаминова» и многих других.