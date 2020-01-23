Наталья Бочкарева решила продать Cadillac из-за лишения прав за хранение наркотиков

«Жалко, что скучает без дела. Ему нужен хозяин», — так объяснила Бочкарева свое решение.

Актриса отметила, что «очень много вопросов и текущих дел можно решать в дороге», сидя на пассажирском сиденье. Будущему владельцу «любимого коня» она пообещала лично передать ключи.