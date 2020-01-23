23 января 2020, 12:26
Наталья Бочкарева решила продать Cadillac из-за лишения прав за хранение наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева, которую лишили водительских прав и оштрафовали за хранение кокаина, продает автомобиль. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Instagram-аккаунт Натальи.
«Жалко, что скучает без дела. Ему нужен хозяин», — так объяснила Бочкарева свое решение.
Актриса отметила, что «очень много вопросов и текущих дел можно решать в дороге», сидя на пассажирском сиденье. Будущему владельцу «любимого коня» она пообещала лично передать ключи.