    23 января 2020, 12:26

    Наталья Бочкарева решила продать Cadillac из-за лишения прав за хранение наркотиков

    Дарья Морозова

    Актриса Наталья Бочкарева, которую лишили водительских прав и оштрафовали за хранение кокаина, продает автомобиль. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Instagram-аккаунт Натальи.

    «Жалко, что скучает без дела. Ему нужен хозяин», — так объяснила Бочкарева свое решение.

    Актриса отметила, что «очень много вопросов и текущих дел можно решать в дороге», сидя на пассажирском сиденье. Будущему владельцу «любимого коня» она пообещала лично передать ключи.