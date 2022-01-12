Наталья Андрейченко рассказала, как в молодости пристрастилась к алкоголю

Актриса Наталья Андрейченко, звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания», впервые рассказала, как в молодости встречалась с Игорем Костолевским, во время романа с которым пристрастилась к алкоголю. Своими откровениями 65-летняя Андрейченко поделилась в программе «Судьба человека».

Звезда советского кино рассказала, что познакомилась с Костолевским на съемках фильма «Степанова печать». В один из съемочных дней ей с головой пришлось погружаться в бассейн под воду, после чего пришлось просушивать костюмы. После съемок они с актером пошли в ресторан. Там по рекомендации Костолевского она впервые попробовала спиртное.

«А меня трясет, я продрогла. „Тебя ничего не спасет, водку надо пить“, — он говорит. Я сказала, что не хочу, и никогда ничего не пила. И мы, серьезно, одну за другой», — поведала актриса.

Андрейченко сказала, что выпила тогда около 200 граммов.

«Согрелась однозначно. Веселая была. Я этого уже не помню», — призналась она.

Впоследствии это переросло в пагубную привычку, которая сказалась и на карьере артистки. Из-за пристрастия к спиртному Андрейченко чуть не сорвала съемки в фильме Андрея Кончаловского «Сибириада». После этого режиссер зарекся когда-либо снимать Андрейченко. И сдержал слово.

Андрейченко поняла, что пора завязывать, когда на машине Кончаловского въехала в ворота. Она призналась во всем отцу и попросила помочь ей, тот нашел врачей. Это помогло, но ненадолго.

Актриса опять начала пить после рождения первого сына. Началось с одной капли, продолжилось второй рюмкой, а через месяц к ней пришло осознание, что нужно бросать навсегда.

«Тогда я поняла, что к спиртному нельзя возвращаться, так же как и к сигарете. Никогда в жизни!» — сказала она.

Актриса Елена Проклова ранее сообщила о своем состоянии после госпитализации с инсультом.