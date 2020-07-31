Наталия Орейро выучила несколько фраз на русском языке

«Мне очень нравится русский язык. Я считаю, что он очень сильно отличается от моего, испанского языка. Мне не сложно понимать его, я понимаю чуть-чуть. Мне очень нравится то, насколько приятно он звучит», — поделилась артистка.

Она рассказала, что, когда куда-то приезжает и слышит русскую речь, то всегда спрашивает, из какого города человек, так как может изъясняться на нашем языке. Помимо этого, на концертах в России она общается с публикой на русском языке, в знак благодарности.

«Это своего рода благодарность им за то усилие, которое они прилагают, чтобы понимать то, что я говорю на испанском и мои песни», — заявила Орейро.