31 июля 2020, 10:43
Наталия Орейро выучила несколько фраз на русском языке
Наталия Орейро, уругвайская актриса и певица, в беседе с сайтом телеканала «Звезда» призналась, что ей нравится русский язык. Она рассказала, что понимает, когда к ней обращаются по-русски, а также сама может разговаривать на русском.
«Мне очень нравится русский язык. Я считаю, что он очень сильно отличается от моего, испанского языка. Мне не сложно понимать его, я понимаю чуть-чуть. Мне очень нравится то, насколько приятно он звучит», — поделилась артистка.
Она рассказала, что, когда куда-то приезжает и слышит русскую речь, то всегда спрашивает, из какого города человек, так как может изъясняться на нашем языке. Помимо этого, на концертах в России она общается с публикой на русском языке, в знак благодарности.
«Это своего рода благодарность им за то усилие, которое они прилагают, чтобы понимать то, что я говорю на испанском и мои песни», — заявила Орейро.