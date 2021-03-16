Наталия Орейро спела песню про пандемию на русском языке

Певица Наталья Орейро записала новую песню на русском языке о пандемии коронавируса, сообщил ТАСС.

По данным газеты «Известия», трек исполнен совместно с группой Bajofondo. Также музыканты сняли клип. В нем они находятся в разных помещениях, как будто на конференции в Zoom. Первый куплет исполнен на испанском языке, а потом певица поет на русском.

Текст песни позитивный, Орейро поет про то, что скоро тяжелый период закончится, и люди снова смогут быть все вместе.

«Знаю, скоро сможем мы быть рядом», — спела она.

А пока лучше «танцевать по отдельности», говорится в композиции. Уточняется, что трек был записан в самый разгар пандемии коронавируса.

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