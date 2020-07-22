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    22 июля 2020, 12:38

    Наталия Орейро шокировала поклонников «чрезмерной» худобой

    Полина Петрова

    Актриса и певица Наталия Орейро шокировала своих подписчиков, после того как опубликовала новое фото в своем Instagram-аккаунте. По их словам, она «чрезмерно» похудела.

    На снимке 43-летняя Орейро предстала в откровенном наряде, она одета в жакет с глубоким вырезом и юбку. Помимо прочего, у артистки яркий макияж в темных оттенках.

    Коллеги актрисы оставили множество комплиментов под фото: «Бомба», «Прекрасно выглядишь», «Очень красивая». Однако остальные подписчики не разделили их восхищений. Пользователи Сети отметили, что певица очень сильно изменилась. По их словам, худоба ее «состарила». Еще хейтеры отметили, что у знаменитости неудачный макияж, информирует «Дни.ру».

    Российские поклонники предложили Орейро приехать в нашу страну, чтобы перейти на русскую кухню и набрать вес.

    Ранее сообщалось, что актриса решила получить российское гражданство. Как писали СМИ, актриса уже подготовила документы.

    Орейро приобрела мировую известность благодаря роли в аргентинском сериале «Дикий ангел». В 2001 году ее номинировали на премию Latin Grammy в категории «Лучший женский вокальный поп-альбом».

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