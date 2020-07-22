Наталия Орейро шокировала поклонников «чрезмерной» худобой

На снимке 43-летняя Орейро предстала в откровенном наряде, она одета в жакет с глубоким вырезом и юбку. Помимо прочего, у артистки яркий макияж в темных оттенках.

Коллеги актрисы оставили множество комплиментов под фото: «Бомба», «Прекрасно выглядишь», «Очень красивая». Однако остальные подписчики не разделили их восхищений. Пользователи Сети отметили, что певица очень сильно изменилась. По их словам, худоба ее «состарила». Еще хейтеры отметили, что у знаменитости неудачный макияж, информирует «Дни.ру».

Российские поклонники предложили Орейро приехать в нашу страну, чтобы перейти на русскую кухню и набрать вес.

Ранее сообщалось, что актриса решила получить российское гражданство. Как писали СМИ, актриса уже подготовила документы.

Орейро приобрела мировую известность благодаря роли в аргентинском сериале «Дикий ангел». В 2001 году ее номинировали на премию Latin Grammy в категории «Лучший женский вокальный поп-альбом».