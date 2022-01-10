Наталия Орейро рассказала о реальной причине возможного переезда в Россию

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, недавно получившая российское гражданство, рассказала о причине, по которой она в скором времени может переехать в Россию. По словам артистки, у нее существует давняя любовь к русской культуре и к людям. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на Instagram Орейро.

Артистка отметила, что ее сын впервые побывал в Москве в два года. Однажды он заявил матери, что пребывает в восторге от красоты русских женщин. Теперь у него, как и у Орейро, есть возможность жить на две страны одновременно.

Недавно в своих соцсетях артистка поделилась фотографиями с новой фотосессии. Ее фанаты обеспокоились тем, что Наталия выглядит исхудавшей и практически неузнаваемой. В комментариях они поинтересовались самочувствием певицы и попросили ее не увлекаться диетами.

Ранее Орейро сообщила, что начала изучать русский язык. Под своими постами артистка начала отвечать фанатам на русском.