Наталия Орейро приехала в Россию по своему паспорту

Певица и актриса Наталия Орейро, которая недавно получила российский паспорт, впервые посетила Россию в новом статусе. Она сообщила об этом поклонникам в прямом эфире во «ВКонтакте».

«Я снова в России. Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые», — сказала певица.

По словам Орейро, она приехала для участия в новом запуске сериала «Дикий ангел». Она уточнила при этом, что на Рождество не останется в России, поскольку ее семья в Аргентине. Сын артистки Мерлин не смог прилететь из-за школьных занятий.

Также Орейро ответила на вопросы поклонников. Говоря о концертных планах, певица поделилась, что сейчас занимается подготовкой гастролей в России. Она отметила, что так как теперь россиянка, «нужно обязательно сделать российский концерт».

Наталия Орейро получила российский паспорт в посольстве РФ в Буэнос-Айресе. Через несколько дней она привилась вакциной «Спутник V».

Также Орейро рассказала, кого бы ей хотелось выбрать для дуэта среди звезд российской эстрады. Она отметила, что немного знакома с творчеством российских музыкантов. Например, с Филиппом Киркоровым ей удалось встретиться на музыкальном фестивале в Сочи