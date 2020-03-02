02 марта 2020, 14:45
Наталия Орейро не прилетит в Россию весной
Наталия Орейро, певица и звезда сериала «Дикий ангел», отменила концертный тур в России, который должен был состояться этой весной. Об этом написала «Газета.ru».
«В связи с проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталии Орейро и ее команде, концерты тура Наталии Орейро „20 лет вместе“, запланированные в России на март–апрель 2020 года, не состоятся», — сообщили организаторы.
Тур был приурочен к юбилею творческой деятельности певицы. Однако организаторы отметили, что концерты Орейро в российских городах пройдут осенью 2020 года.