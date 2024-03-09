09 марта 2024, 00:24
Натали Портман развелась с супругом после 11 лет брака
Актриса Натали Портман развелась с супругом Бенджамином Мильпье из-за измены
Голливудская актриса Натали Портман официально развелась со своим супругом Бенджамином Мильпье. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на представителя актрисы.
«Натали Портман в июле прошлого года подала на развод с Бенджамином Мильпье, ее мужем, режиссером и хореографом, с которым они прожили 11 лет», — сообщил журнал.
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Официально развод оформили в феврале во Франции, где проживают теперь уже бывшие супруги. У пары есть дети, 12-летний сын и семилетняя дочь. Близкие к Портман источники сообщили, что актриса подала на развод после сообщений об измене мужа.
В январе стало известно, что режиссер Гай Ричи приступил к созданию нового боевика «Источник вечной молодости» при участии актрисы Натали Портман. За сценарий картины отвечает Джеймс Вандербилт.
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