Натали Портман и Люпита Нионго снимутся детективном в сериале Apple

Актрисы Натали Портман и Люпита Нионго снимутся в новом сериале Apple под название «Леди в озере». Об этом сообщил портал INC-News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сериал будет снят по книге Лауры Липпман. Главной героиней там будет домохозяйка Мэдди Шварц, которую сыграет Портман. Она станет детективом и будет расследовать убийство.

Режиссером будет Альма Харель. Дата выхода проекта пока неизвестна.

Ранее стало известно, что истории принца Гарри и его супруги Меган Маркл не попадут в сериал «Корона», который рассказывает про жизнь королевской семьи Великобритании.

«Сериал завершится на 2000-х годах», — заявил режиссер Питер Морган.

Он не хочет делать свой продукт «журналистским». Должно пройти время, чтобы история герцога и герцогини Сассекских перестала быть громким заголовком на страницах СМИ. Морган предпочитает снимать о событиях как минимум 20-летней давности. Такие события уже имеют результат и обтекаемые фактами мнения.

Сериал «Корона» вышел на Netflix в 2016 году. Уже вышло четыре сезона. Сериал рассказывает про молодую королеву Елизавету II, которая потеряла отца и неожиданно стала королевой. Запланировано еще два сезона.