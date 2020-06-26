    26 июня 2020, 16:31

    Натали показала фото времен своей молодости

    Алена Макаренко

    Певица Натали показала фотографию 1996 года. На ней Наталье Рудиной 22 года. Снимок она опубликовала в Instagram, сообщил сайт «Утро.ру».

    Тогда артистка «чувствовала себя старой, а сейчас молодой», призналась она.

    «Странно все с этой молодостью-старостью у людей… В 25 я казалась себе очень старой, а сейчас молодой… Неужели важнее возраста самоощущение?» — написала Натали.

    Помимо певицы на выложенных фотографиях запечатлены ее родная сестра Олеся и отец Анатолий Николаевич. В тот день родственники отдыхали в огороде отца Натали. Близкие сфотографировались на фоне цветущего сада и накрытого стола с шашлыком.

    Эту фотоподборку Натали посвятила своему отцу. Накануне певица поделилась новостью о его кончине. Незадолго до смерти отец артистки отпраздновал 70-летие.