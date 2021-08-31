Победившая на Евровидении итальянская группа Maneskin прилетела в Россию на встречу с фанатами. В Instagram музыкантов появились фото и видео с указанием Москвы в геотеге, а гитарист Томас Раджи успел станцевать в розовой ушанке.

Кадры с танцем Раджи в этом головном уборе опубликовала басистка Виктория Де Анжелис.

«Настроение — Россия», — заметила она.

Источник фото: Instagram

Встречу с поклонниками в формате Meet & Greet Maneskin проведут в парке Горького. Дамиано Давид, Виктория Де Анжелис, Томас Раджи и Итан Торкио ответят на вопросы зрителей, проведут автограф- и фотосессии.

Maneskin стали победителями на Евровидении в этом году. После этого у группы появились новые поклонники по всему миру. Многочисленные фанаты есть у итальянцев и в России.

В соцсетях фан-клуба появились фото молодых людей, которые встречали музыкантов в аэропорту и около отеля. Сегодня они вышли к своим поклонникам снова в ушанках, но уже красного цвета.