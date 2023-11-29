Знаменитости 29 ноября 2023, 13:15 «Настроение хорошее». Сын Боярского рассказал о самочувствии отца после инфаркта Депутат ГД Сергей Боярский сообщил о стабильном состоянии своего отца Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Состояние известного актера и музыканта Михаила Боярского стабильное. Об этом РИА «Новости» рассказал сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский.

Накануне он сообщил, что его отец перенес инфаркт. Но чувствовал себя Боярский-старший неплохо и находился в обычной палате.

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«Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей», — рассказал сын артиста 29 ноября.

PR-менеджер Боярского Надежда Дуванова также подтвердила «360», что артиста госпитализировали с инфарктом. Она сообщала, что Боярский находится в стабильном состоянии.

При этом супруга актера Лариса Луппиан заявила, он находится в больнице на плановом лечении и никакого инфаркта не было. Сведения о том, что артиста доставили в Мариинскую больницу, не подтвердились.