Знаменитости 29 ноября 2023, 05:33 «Настроена на Россию». Гитарист Пугачевой высказался о возвращении Примадонны на эстраду Гитарист Пугачевой Левшин: вся жизнь Аллы настроена на Россию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Алла Пугачева планирует после Нового года приехать на пару дней в Россию. И в этом нет ничего удивительного, считает гитарист Примадонны Александр Левшин, ведь ее жизнь «настроена на Россию». Об этом написало издание «Московский комсомолец».

«Я не знаю, вернется она насовсем или не вернется. <…> Но обо всем, что она придумает, мы обязательно узнаем. Вся ее жизнь настроена на нашу страну Россию, на наш язык и наш народ», — заявил Левшин.

Реклама

Гитарист сообщил, что Пугачева приезжала в Россию, чтобы решить текущие творческие и юридические вопросы. Левшин напомнил, что как гражданка России Пугачева имеет право перемещаться по миру. На студии в Твери, куда Примадонна заезжала во время визита на родину, записано много песен, в том числе хит «Позови меня с собой».

Пугачева записала новые песни во время приезда в Россию. Поклонники певицы не смогут услышать новые песни, так как они предназначены только для ее близкого круга.