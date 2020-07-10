«Настоящий позор». Тэнди Ньютон о съемках с Томом Крузом

Как объяснила актриса, Том буквально пугал ее, он был очень властным и ненароком давил на окружающих.

Во время съемок одного из диалогов с Тэнди Том предложил поменяться ролями, якобы тогда им будет легче его сыграть, но получилось еще хуже, чем было изначально, а Ньютон просто испугалась признаться в этом Тому.

«Но это только добавило мне ужаса и неуверенности. Настоящий позор», — заявила актриса.