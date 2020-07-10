10 июля 2020, 17:17
«Настоящий позор». Тэнди Ньютон о съемках с Томом Крузом
Тэнди Ньютон, звезда второй части фильма «Миссия невыполнима», рассказала, как 20 лет назад проходили ее совместные съемки с голливудским актером Томом Крузом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Как объяснила актриса, Том буквально пугал ее, он был очень властным и ненароком давил на окружающих.
Во время съемок одного из диалогов с Тэнди Том предложил поменяться ролями, якобы тогда им будет легче его сыграть, но получилось еще хуже, чем было изначально, а Ньютон просто испугалась признаться в этом Тому.
«Но это только добавило мне ужаса и неуверенности. Настоящий позор», — заявила актриса.