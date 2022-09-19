«Настоящий обман». Визажиста Гоар Аветисян обвинили в обмане тысяч подписчиков | 360°

Эксклюзив 19 сентября 2022, 16:01 Поделиться Telegram

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Viber «Настоящий обман». Визажиста Гоар Аветисян обвинили в обмане тысяч подписчиков Блогер Смольный собрался отсудить 350 миллионов у Гоар Аветисян за «обман подписчиков»

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Курсы по похудению от визажиста Гоар Аветисян являются «настоящим обманом», рассказал «360» блогер-миллионник Василий Смольный. Он заявил, что намерен разоблачить аферу и обратиться в суд.

«Это настоящий обман. Гоар [Аветисян] продает курс, который называет своим методом, который к ней как метод не имеет никакого отношения», — заявил блогер.

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По мнению Смольного, стилист обманывает своих подписчиков, продавая им курсы по похудению за три тысячи рублей. Сама она сбросила лишний вес при помощи липосакции, пластических операций и резекции (уменьшения — прим. ред.) желудка, отметил блогер.

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«Я считаю, что некорректно так поступать со своими подписчиками. С огромным уважением [отношусь] к Гоар, к ее творчеству, она классный мейкап-стилист, но абсолютно точно она не имеет никакого отношения ни к фитнесу, ни к похудению», — подчеркнул Смольный.

Молодой человек собрался подать в суд на Аветисян. Он захотел взыскать с нее 350 миллионов рублей, чтобы «это было уроком для всех тех блогеров». Деньги в случае победы в суде направят на благотворительность, добавил Василий Смольный.

Ранее визажист объявила о старте курса по похудению «Метод Гоар». Его стоимость составляет 3450 рублей, сообщила Lenta.ru.

Плотный завтрак не ведет к похудению, выяснили ученые из Института Роветта Абердинского университета в Шотландии. По их данным, время суток никак не влияет на метаболизм в организме.

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