«Настоящий МХАТовец»: Актер Дмитрий Золотухин рассказал о знакомстве с Борисом Невзоровым

Ушедший из жизни актер Борис Невзоров закончил курс профессора Виктора Манюкова в школе-студии МХАТ. У этого же преподавателя учился актер и режиссер Дмитрий Золотухин. В беседе с «360» он пояснил, что тогда и познакомился с будущим народным артистом.

«Его курс выпустился, а мы шли следующим курсом. Они тогда стали костяком труппы Нового драматического театра, открывшегося в Лосиноостровском. Боря там был ведущим актером и играл все главные роли. Мы с этим курсом тогда сдружились», — рассказал Золотухин.

Спустя несколько лет они снова встретились, но уже на съемочной площадке большого телевизионного проекта «Россия молодая», где Невзоров сыграл кормщика Ивана Рябова, а Золотухин молодого Петра Первого.

«Эта превосходно сыгранная роль дала ему народную славу. Борис был прекрасный актер, настоящий МХАТовец. Это было видно уже по его выпускным спектаклям, а уже потом он стал одним из самых крупных актеров и театра и кино», — подчеркнул Дмитрий Золотухин.

О смерти Народного артиста Бориса Невзорова сообщила пресс-служба Малого театра. Там отметили, что причиной ухода из жизни 72-летнего актера стала коронавирусная инфекция.

В 2019 году Борис Невзоров стал отцом дочери, которую родила Елена Хрипунова. Это третий ребенок артиста. Он до последних дней играл в театре и снимался для сериалов. Одной из последних его работ стал сериал «Последний министр».