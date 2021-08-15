«Настоящий богатырь»: Илья Авербух рассказал о новорожденном сыне

Илья Авербух впервые рассказал о своем новорожденном сыне, который появился на свет у него и его супруги Лизы Арзамасовой. Спортсмен отметил в беседе с изданием StarHit, что его жена чувствует себя хорошо, а родила она «настоящего богатыря».

«Я бесконечно счастлив рождению второго сына своего, нашего с Лизой первенца. Мальчик, 3800 граммов, 53 сантиметра. У нас получился настоящий богатырь», — заметил спортсмен.

Авербух рассказал, что сейчас Лиза Арзамасова отдыхает и набирается сил для ухода за ребенком. Супруги постоянно на связи и поддерживают друг друга.

Фигурист поделился, что пара пока еще не решила, как назвать малыша. Они хотят сначала понаблюдать за младенцем и подумать, какое имя ему подойдет больше всего. К сожалению, работа не ждет, и самому Авербуху спустя несколько часов после рождения ребенка пришлось срочно улететь в Нижний Новгород. Там проходят репетиции его нового шоу, которое приурочат к юбилею города.

Сын звездной пары появился на свет накануне вечером. Супруги опубликовали в интернете трогательное фото с малышом, на котором они стоят в обнимку и прижимают к груди младенца. Для Лизы это первый ребенок, а у ее супруга уже есть старший сын Мартин, которому сейчас 16 лет. Наследник очень хорошо отнесся к новому браку отца и нашел общий язык с его молодой супругой.