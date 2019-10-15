«Настоящие звезды заботились только о качестве звука на сцене»: диктор Березин раскритиковал артистов за райдеры

Владимир Березин отметил, что ему смешно и дико узнавать о причудах звезд. По его словам, глупо уделять время таким бытовым мелочам, как цветы и размер полотенца, марке минеральной воды.

«Настоящие звезды были выше этого и заботились только о качестве звука на сцене. Это было главнее всего, а не количество полотенец и не высота потолков, хотя филармония и обеспечивала им определенный уровень комфорта», — сказал диктор.

Он рассказал, что одна певица потребовала, чтобы ей после выступления подали экологически чистую нежирную баранину, приготовленную при строго определенной температуре. И два килограмма сала заодно.

«Когда я это услышал, вздохнул про себя: «Какие люди молодцы, как любят себя! Но боже мой! Как много тратится жизни на эти мелочи, которые помогают человеку самоутвердиться в своем положении…» — сказал Березин.

По его мнению, артисты не сами придумывают себе райдеры. Этим могут заниматься их менеджеры или директора.

«Жаль, что большая часть тех, кого мы называем звездами, самоутверждается не за счет голоса и таланта, которые для начала надо просто иметь, а за счет бытового райдера. Беда еще и в том, что свои парадоксальные, мягко говоря, райдеры артисты придумывают себе не сами, а их малообразованные директора и менеджмент. Мол, у Мадонны так, у Дженнифер Лопес так, у Стинга так, а чем мы хуже?» — заключил Владимир Березин.